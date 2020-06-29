Скачать
Понедельник, 29.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав: По количеству больных на COVID-19 лидируют три области
Минздрав: По количеству больных на COVID-19 лидируют три области
ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ
ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ
Лунин прервал сухую серию: видео гола
Лунин прервал сухую серию: видео гола
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 июня

COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом

COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
11:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook
В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро понедельника подтвержден один новый случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, более всего 180 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил.

"По состоянию на 10:00 29 июня в Вооруженных силах Украины болеет 180 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего за время пандемии выздоровели - 310 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания COVID-19.

ООС: Под Крымским ранены двое военных ВСУ

Военнослужащий (Киевская область) находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, у него наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 569 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 40 человек.

Как сообщалось, в Украине заметно снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро понедельника выявлено 646 новых случаев Covid-19, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВСУ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семейный отдых: Ирина Федишин засветила грудь в объятиях мужа (Фото)
02 Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)
03 Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
04 Массовая драка во Львове: полиция устанавливает причины
05 Минздрав: Морская вода на пяти пляжах Одессы не соответствует санитарным нормам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозовые дожди и +34°: Чем &quot;удивит&quot; погода в начале недели
Грозовые дожди и +34°: Чем "удивит" погода в начале недели
ГСЧС: В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"
Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера
Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь