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День святых апостолов Петра и Павла у западных христиан
День святых апостолов Петра и Павла у западных христиан

День святых апостолов Петра и Павла у западных христиан

День святых апостолов Петра и Павла у западных христиан
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф
Апостолы Петр и Павел особо почитаются как ученики Иисуса Христа, которые после смерти и воскресения Христа начали проповедовать и распространять учение Евангелия по всему миру.

Праздник святых апостолов Петра и Павла (Feast of SS. Peter and Paul) сначала был введен в Риме, епископы которого по учению Западной Церкви считаются преемниками апостола Петра, а затем распространился и в других христианских странах.

Два столпа веры, два главных апостола - два совершенно разных характера. Искренний, пылкий Петр, некогда - простой рыбак, последовавший за Христом - и сын знатных родителей, "книжник и фарисей", римский гражданин Павел.

Петр был свидетелем первых чудес Иисуса (Христос даже исцелил его тещу), очевидцем Преображения и крестных страданий Христа - Павел же, бывший сначала гонителем христиан, встретился уже с Христом воскресшим.

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Оба апостола приняли мученическую смерть за веру Христову в один день (67 год н.э.) в Риме. Павел, как римский гражданин, "усечен мечом" (то есть обезглавлен), Петр распят. Поскольку он считал, что недостоин быть распятым на кресте, как Спаситель, его, по собственной просьбе, распяли "стремглав" (то есть вниз головой). Он был погребен на Ватиканском холме, и над местом его погребения в настоящее время расположен главный алтарь собора святого Петра.

Православная церковь чествует апостолов Петра и Павла 12 июля.

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Праздник, История, День Петра и Павла, Праздники в июне.

Автор:

Телеграф
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