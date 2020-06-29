Опрос: 40% украинцев выступает против продления медреформы в Украине

Результаты опроса Киевского международного института социологии свидетельствуют о том, что 40% украинцев не поддерживает продолжение медицинской реформы.

Против продления в Украине медицинской реформы выступает 40% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

"Оценивая намерения продолжить внедрение второго этапа медицинской реформы, 25% респондентов ответили, что поддерживают это, 40% сказали, что они против продления медицинской реформы; 32% - что они мало знают о втором этапе медицинской реформы и не имеют сложившегося мнения", - отмечают в КМИС.

Опрос был проведен с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Как сообщалось, большинство украинцев считают, что Украина еще не справилась с эпидемией, а количество больных коронавирусом в ближайшее время будет расти.