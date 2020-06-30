Коронавирус в СИЗО: судебные заседания по "делу Хизб ут-Тахрир" перенесли

В Южном окружном военном суде России из-за коронавируса в СИЗО №5 российского Ростова-на-Дону перенесли минимум до 15 июля судебные заседания по делу красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщило общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи.

"На 29 июня было назначено судебное заседание в Южном окружном военном суде по Красногвардейскому делу Хизб ут-Тахрир. Стороне защиты от секретаря судебного заседания стало известно, что 29 числа судебное заседание не состоится, по причине того, что СИЗО-5 Ростова-на-Дону, в котором содержатся наши подзащитные Абдулганиев Эскендер и Абхаиров Арсен, находится на карантине в связи с выявленным заболеванием коронавирусной инфекцией у одного из следственно арестованных, который также содержится в СИЗО-5", – рассказала Лиля Гемеджи.

Отмечается, что у Абдулганиева и Абхаирова не было симптомов коронавирусной инфекции на момент закрытия СИЗО на карантин.

"Наши подзащитные Абдулганиев Эскендер и Абхаиров Арсен на момент закрытия на карантин следственного изолятора чувствовали себя удовлетворительно, коронавирусной инфекцией не болели. Но из-за отсутствия связи с нашими подзащитными и возможного риска заражения коронавирусной инфекцией мы опасаемся за их здоровье", – пояснила защитница.

Как сообщалось ранее, в СИЗО №5 Ростова-на-Дону, где содежатся фигуранты красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Эскендер Абдулганиев и Арсен Абхаиров, зафиксировали вспышку коронавируса, в связи с чем заседание по этому делу перенесли на 29 июня.

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (красногвардейская группа) Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусеинов были задержаны 14 февраля 2019 года в с. Октябрьское Красногвардейского района. ФСБ России утверждает, что задержанные после обыска крымские татары причастны к организации "Хизб ут-Тахрир".

Ранее Эмирусеинов, Абхаиров и Абдулганиев заявили, что во время обыска в их домах сотрудники ФСБ подбросили им запрещенную литературу.