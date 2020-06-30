День Святого Мануила: народные приметы и запреты 30 июня

Сегодня, 30 июня, отмечается народный праздник "Мануйло и Савелий". В этот день православная церковь почитает память трех братьев-мучеников: Мануила, Савела и Исмаила. Другие названия праздника: "Мануил", "День Мануила", "День Святого Мануила", "Молодой Ярило", "Солнцестой". В этот день солнце застаивается, то есть медлит в зените. Начинается бурный рост растительности. По омутам распускаются белые кувшинки.

По преданию, братья происходили из семьи знатного перса-язычника, а их мать была христианкой. Она воспитала сыновей в своей вере. Когда братья выросли они выбрали военную службу. Для переговоров о мире царь Персии назначил их делегатами и отправил к императору Юлиану. Посланников хорошо приняли, но когда они отказались участвовать в языческом празднике, это вызвало гнев правителя. Он приказал братьям отречься от веры, но те отказались. Тогда Мануила, Савела и Исмаила подвергли пыткам и в конце концов обезглавили.

День трех святых (из которых, правда, чаще упоминали Мануйло и Савелия) наложился на древний праздник "ярилки", посвященный богу солнца Яриле. А христианские обычаи перемешались с языческими обрядами и народными поверьями. Во многих районах в этот день проходили ярмарки и крестьянские гулянья, носившие название "Молодой Ярило". Следующий базарный день, который устраивался накануне Ивана Купалы, назывался уже "Старый Ярило".

В народе говорили, что на Мануйло солнце "застаивается", являются мороки-туманы, текут молочные реки. День называли нехорошим. В это время к избам подходила нечисть и пыталась уморить человека. Иногда можно было услышать как кто-нибудь жалобно зовет: "Выйди за ворота! Дай мне твоего сна!" или просит огня. Выполнять эти просьбы нельзя было ни в коем случае, иначе на крестьянский двор нападет мор.

Боялись в этот день и белых коров, которые вдруг появлялись у ворот. Говорили, что так нечистая сила притворяется скотом, чтобы ее поставили в хлев вместе с другими коровами. Если задуманное у нечисти получалось, она портила все молоко. От имени Мануйло появились еще два прозвища - Маниха и Манья. Так звали злую старуху и ее дочь, которые в этот день ходили по деревням и заманивали людей в леса, чтобы отдать их лешему. Девушек же Манья манила к реке за белыми кувшинками, а там утаскивала на самое дно.

Народные приметы на день Святого Мануила

На рассвете душно - день будет ненастным.

Гроза в этот день предвещает богатый урожай.

В отдалении часто видны вспышки на небе - к хорошей жатве.

Если к девяти часам вечера не показываются кувшинки, значит скоро похолодает и погода ухудшится.

Если на закате небо окрашено в багровый цвет, то погода испортится, а ветер усилится.

Если вечером в небе видна радуга, то последующие дни будет стоять хорошая погода.

В ночном небе висит красный месяц - к дождю.

Много осадков - к снежной зиме.

Воробьи нахохлились - к сильному дождю.

В Мануйлов день запрещается давать в долг, иначе из жилища уйдет достаток. Особенно это касается огня, вместе с которым из дома выйдет вся жизнь.

Детям в этот день нельзя рвать кувшинки - можно утонуть и стать водяными духами.

Если на Мануйло и Савелия привиделось что-то странное, необычное, нужно перекреститься и призвать Бога на помощь, чтобы Он отвел морок и отогнал нечистую силу.

Родившиеся 30 июня наделены поэтическим даром, им также покровительствует судьба. Таким людям надо остерегаться глубины.

30 июня было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь, тем лучше будут нестись куры. Готовили и другие блюда из яиц - например, омлеты с хлебом, с луком, с сыром. Существовали для этого дня и свои приметы на погоду. Яркая зарница предвещала хороший урожай, а вечерняя радуга - хорошую погоду. А вот багровый закат сулил сильный ветер и ненастье.