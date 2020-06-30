Синоптики прогнозируют жару, шквалы и грозы, в районе Карпат – сильные дожди

В Украине 30 июня в отдельных областях ожидаются дожди с грозами и шквалами, температура ночью 15-20°, днем ​​24-29°.

В ближайшие сутки, 30 июня, погоду большей части территории Украины будет определять атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник ночью в западной части дожди, местами грозы, на Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье значительные дожди, днем в северных, центральных и южных областях кратковременные грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков .

Температура ночью 15-20°, днем 24-29°, в южных и восточных областях 30-34°.

В Киеве во вторник ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

Прогноз погоды на 30 июня, фото: meteo.gov.ua

В среду, 1 июля , на Левобережье кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Днем 2 июля и в западных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в южной части ночью 18-23°, днем 29-34°.

Температура воздуха ночью 14-19°, днём 25-30°; на юге ночью 18-23°, днём 29-34°. В Киеве в среду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Прогноз погоды на 1 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 июля, фото: meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют в западных, северных, Винницкой, 4 июля местами и в Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, 3 июля на Закарпатье и Прикарпатье местами значительный дождь, на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях ночью 13-18°, днем 22-28°; на остальной территории ночью 15-21°, на побережье морей до 24°, днем 27-33°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 31-36°.

В столичном регионе 3-4 июля кратковременные дожди, грозы (ночью 3 июля местами). Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

Прогноз погоды на 3 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 июля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики напомнили, что июль в Украине является самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями, которые чередуются с жарой.

"Средняя месячная температура предполагается +20 +25 тепла (в горах +16 +17 тепла), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений", - отметили в гидрометцентре.

В то же время, месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.