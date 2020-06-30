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VIP-камеры СИЗО: Малюська рассказал, на что потратили средства клиентов

VIP-камеры СИЗО: Малюська рассказал, на что потратили средства клиентов
15:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook
В Украине за средства, полученные от заключенных, которые платят за пребывание в камерах повышенного комфорта, сделали первые ремонты бесплатных камер. Об этом написал в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Мы сделали первые ремонты в бесплатных камерах за счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями. Разницу между тем, что было, и что стало, можете оценить по фотографиям", - написал Малюська.

По его словам, на ремонт потрачено ноль гривен налогоплательщиков.

"Перед введением эксперимента с платными камерами нас постоянно спрашивали: куда пойдут заработанные средства? Не нарушаем ли мы права тех, кто находится в бесплатных камерах?", - рассказал Малюська.

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Малюська отметил, что ответы на эти вопросы на фото, которые он опубликовал.

Также он добавил, что более подробный рассказ о том, что делается и будет делаться в Киевском СИЗО - в этот четверг в 12:00 в помещении СИЗО.

Как сообщалось, экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в учреждениях исполнения наказаний заработал еще в четырех СИЗО. Всего на данный момент к проекту присоединились 10 СИЗО.

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Все по теме:

Украина, СИЗО, Минюст, Денис Малюська.

Автор:

Телеграф
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