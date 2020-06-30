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В Украине с 1 июля ужесточают наказание за нетрезвое вождение
В Украине с 1 июля ужесточают наказание за нетрезвое вождение
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В Украине с 1 июля ужесточают наказание за нетрезвое вождение

В Украине с 1 июля ужесточают наказание за нетрезвое вождение
15:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
С завтрашнего дня, 1 июля, в Украине управление автомобилем в нетрезвом состоянии станет уголовным проступком, а штрафы вырастут до 5 раз.

Так, с 1 июля 2020 года вступает в силу закон от 22 ноября 2018 года № 2617-VIII, которым вводится институт уголовных проступков.

В частности, уголовным проступком станет управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Сумма штрафа за вождение в нетрезвом состоянии ранее составляла 10 200 грн.

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Однако Уголовный кодекс будет дополнен ст. 286-1, согласно которой наказываются штрафом от 17 000 до 34 000 грн с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет следующие нарушения:

Повторное совершение действий наказывается штрафом в размере до 51 000 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет. Если же человек в нетрезвом виде спровоцирует ДТП с телесными повреждениями, то будет нести уголовную ответственность.

Как сообщалось, что 22 ноября 2018 года Верховная Рада Рада ужесточила уголовную ответственность за управление транспортными средствами в пьяном виде.

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Украина, ПДД, Авто, Вождение, ГУНП.

Автор:

Телеграф
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