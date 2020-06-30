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В Украине могут снизить порог сдачи ВНО из-за карантина

В Украине могут снизить порог сдачи ВНО из-за карантина
16:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter
В Украине из-за эпидемиологической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Но решение о пороге будет принято до того, как участники получат результаты, сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает РБК-Украина.

В 2020-м году порог для сдачи ВНО уже был уменьшен для пробного тестирования.

Также она заверила, что количество поступающих в этом году не может быть меньше. Только если они сами не захотят вступать.

По ее словам, в 2020-м году порог для сдачи ВНО уже был уменьшен для пробного тестирования. Так, в прошлом году порог составлял 21 балл, а в этом году на пробном - 19.

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"Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21", - сказала она.

Например, в прошлом году порог был 21 по украинскому языку, а на пробном этого года порог был уже 19.

"Если в прошлом году участник, который набрал 19 не мог подавать документы на поступление, то в этом году сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем", - заявила Вакуленко.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проведение ВНО-2020 не будет отменено.

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Украина, ВНО, Карантин.

Автор:

Телеграф
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