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Жертвы коронавируса: Семьям двух погибших медиков выплатили по 210 тысяч

Жертвы коронавируса: Семьям двух погибших медиков выплатили по 210 тысяч
18:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook
Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременные выплаты для двух семей медицинских работников, умерших от COVID-19. Члены каждой семьи получили 210 тысяч 200 гривень. Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины на Facebook.

"Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременные пособия для двух семей медицинских работников, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19. Члены каждой семьи получили от ФССУ 210 тысяч 200 гривень пособия в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшее время Фонд профинансирует для них одноразовую страховую выплату в размере 1 млн 575 тыс. 500 гривень за средства государственного бюджета в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней".

Единовременное пособие Фондом для семей медицинских и других работников, которые умерли от коронавирусной болезни и инфицирование которой наступило вследствие контакта с инфицированным пациентом, материалами или переносчиками заболеваний при исполнении должностных обязанностей, информируют в ФССУ. 

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 30 июня подтверждено 44 334 случая COVID-19, из них 1 159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев.

При этом заболевание было подтверждено у 6 665 медработников, из них 4 015 выздоровели.

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Украина, Жертвы, Медики.

Автор:

Телеграф
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