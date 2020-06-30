Жертвы коронавируса: Семьям двух погибших медиков выплатили по 210 тысяч

"Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременные пособия для двух семей медицинских работников, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19. Члены каждой семьи получили от ФССУ 210 тысяч 200 гривень пособия в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в ближайшее время Фонд профинансирует для них одноразовую страховую выплату в размере 1 млн 575 тыс. 500 гривень за средства государственного бюджета в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней".
Единовременное пособие Фондом для семей медицинских и других работников, которые умерли от коронавирусной болезни и инфицирование которой наступило вследствие контакта с инфицированным пациентом, материалами или переносчиками заболеваний при исполнении должностных обязанностей, информируют в ФССУ.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 30 июня подтверждено 44 334 случая COVID-19, из них 1 159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев.
При этом заболевание было подтверждено у 6 665 медработников, из них 4 015 выздоровели.