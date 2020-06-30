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В Украине зафиксировали 4 DDoS-атаки на сайты органов власти

В Украине зафиксировали 4 DDoS-атаки на сайты органов власти
18:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com
Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в период с 24 по 30 июня зарегистрировала 9608 различных видов атак, в частности, заблокировав 4 DDoS-атаки. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 9608 различных видов атак, что на 7% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство (99%) - это сетевые атаки прикладного уровня. Также заблокированы 4 DDoS-атаки", - отметили в Госспецсвязи.

Сообщается, что в указанный период система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 37102 подозрительных событий, что на 16% меньше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (50%), обнаружения нестандартных протоколов или событий (20%), веб-атак (14%), обнаружение сетевого трояна (11%) и попыток получения прав администратора (4%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 498 киберинцидентов.

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Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%).

Основное количество инцидентов касается распространения ВПО (91% от общего количества) и фишинга (8%).

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в четверг, 25 июня, уволил Валентина Петрова с должности главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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Все по теме:

Украина, Кибербезопасность, Госспецсвязи.

Автор:

Телеграф
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