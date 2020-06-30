МОН: начали работу "горячие линии" и приемная граждан по поступлению-2020

Сегодня начали работу консультационные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"30 июня начали работу консультационные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020.

Они будут работать до 15 сентября включительно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что абитуриенты, их родители, члены приемных комиссий смогут получить ответы о проведении вступительной кампании 2020, в частности, регистрации электронных кабинетов и представления заявлений, сертификатов ВНО, предоставления льгот и тому подобное.

Также для каждой категории вопросов будут работать телефонные линии в Министерстве образования и науки, Правительственном контактном центре, ГП "ИнфоРесурс", Государственной службе качества образования.

Как сообщалось, Минобразования планирует шифровать данные абитуриентов с временно оккупированных территорий.