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Среда, 01.07.2020
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Рост числа больных коронавирусом: украинские курорты могут закрыть

Рост числа больных коронавирусом: украинские курорты могут закрыть
Обновлено 00:38 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук
В Украине могут быть введены дополнительные ограничительные меры в отношении курортов, в частности в Одессе, из-за значительного увеличения количества инфицированных новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ТСН

"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности в Одессе - ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количество занятых коек. Так, например, Закарпатье - это 71%. По больницах первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично, 56% - в Волынской области. Добираются до 50% - Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - сказал Степанов. 

Кроме того, глава Минздрава в очередной раз напомнил о важности соблюдения социальной дистанции, ношении масок и перчаток, дезинфекции рук.

По его словам, заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, как только украинцы будут выполнять советы Минздраве.

В мире из-за пандемии коронавируса работу рискуют потерять около 800 млн человек

По состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали 44334 заражений. С начала эпидемии умерли 1159 человек, а излечились более 19 тысяч.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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