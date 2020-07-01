Рост числа больных коронавирусом: украинские курорты могут закрыть

В Украине могут быть введены дополнительные ограничительные меры в отношении курортов, в частности в Одессе, из-за значительного увеличения количества инфицированных новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ТСН

"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности в Одессе - ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количество занятых коек. Так, например, Закарпатье - это 71%. По больницах первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично, 56% - в Волынской области. Добираются до 50% - Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - сказал Степанов.

Кроме того, глава Минздрава в очередной раз напомнил о важности соблюдения социальной дистанции, ношении масок и перчаток, дезинфекции рук.

По его словам, заболеваемость коронавирусом пойдет на спад, как только украинцы будут выполнять советы Минздраве.

По состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали 44334 заражений. С начала эпидемии умерли 1159 человек, а излечились более 19 тысяч.