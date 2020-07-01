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Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Пандемия: число зараженных коронавирусом близится к 10,5 миллионам

Пандемия: число зараженных коронавирусом близится к 10,5 миллионам
Обновлено 06:43 Сегодня Телеграф УНН
По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 509,779. В свою очередь, выздоровели 5,322,785 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 10,434,835 человек инфицировано.

30 июня в мире диагностировали 173 427 заражений COVID-19, умерло 5058 пациентов.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Иран, Мексика, Франция и Германия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США, Бразилии, Великобритании, Италии, Франции, Испании и Мексике. В Китае в целом - 4,641.

В Украине по состоянию на утро 30 июня уже 44,3 тысячи случаев COVID-19, за сутки - 706.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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