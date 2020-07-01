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Полнолуние и новолуние в июле 2020: даты, что можно и чего нельзя делать в эти дни

Полнолуние и новолуние в июле 2020: даты, что можно и чего нельзя делать в эти дни
Обновлено 08:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Мы проводили первый летний месяц — теперь нас ждет насыщенный событиями и переменами июль. Скажем прямо, нам придется пережить два непростых дня — Полнолуние, которое в июле 2020 года совпадет с днем лунного затмения, и Новолуние.

Полнолуние и Новолуние — две критические точки лунного месяца, которые провоцируют напряжение, дисгармонию и стресс. Астрологи рассказали, какие перемены нам стоит ждать в июле и как Луна повлияет на наше будущее.

По словам астрологов, многим из нас будет непросто вести ежедневную жизнь в рамках самоограничений — одних подведут нервы, у других появятся претензии к окружающим и к жизни. Разумеется, в критические точки месяца лунная энергия находится на пике, и ей сложно управлять, но есть способ обуздать беспокойство и справиться с бесплодной тревогой, о котором расскажут эксперты.

Когда будет Полнолуние в июле 2020 года

В июле Полнолуние совпадет с лунным затмением. Оно ожидается 5 июля в 07:45 по киевскому времени. Полная Луна в этот момент будет в созвездии Козерога. Астрологи сообщают, что этот день будет наполнен энергией развития и роста. Для многих это может дать толчок к началу новой жизни и активному включению в дела, ведь все задуманное пойдет в рост. Собирайте идеи и планы, закладывайте позитивную программу — и она заработает.

Самый эффективный способ поддержать внутреннюю гармонию и отличное самочувствие — осознанное, глубокое понимание своего места в жизни. В течение этих суток благоприятно просто побыть наедине с собой и подумать о своем будущем. Тот, кто честно посмотрит на свою жизнь, получит открытие новых перспектив. Астрологи советуют 5 июля прислушиваться к подсказкам Вселенной, двигаться по наитию, а также мысленно настраивать себя на дальнейший благополучный путь. Такая позиция поможет поймать вибрации везения, подключить к лунному источнику сил. Многих порадуют счастливые события, какие-то случайные разговоры с людьми, которые принесут важный смысл или окажутся решающими. Но будет и обратная сторона полной Луны: она пробудит в нас давно сдерживаемые негативные чувства, обиды, эгоизм, зависть, гнев. Такие сигналы важно отловить и пресечь, чтобы избавиться от всего, что отравляет жизнь и тяготит душу.

Когда будет Новолуние в июле 2020 года

По лунному календарю, Новолуние в июле пройдет под эгидой Рака и наступит 20 числа в 20:34 по киевскому времени. Насыщенная энергетика новой Луны будет мягкой, а значит, по сравнению с Полнолунием нас ждет более спокойный и гармоничный день. Рабочие вопросы и прочие сложные дела лучше отложить и посвятить день заботе о себе и своих близких. Астрологи предупреждают о том, что выполнение рутинных, обязательных дел может тяготить. Ярче всего о себе заявит ощущение, что все идет медленно, с трудом — однако если включить внимательность, то получится разглядеть результаты и даже успех в каком-то предприятии. Спасение от хандры, которую может напустить Новолуние в Раке, можно найти в творческой работе.

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Благодаря усиленной интуиции будет легко вычислить, кто для вас надежный тыл, а кто завистник. Не стоит тратить время на неприятных людей — тем более что рядом окажутся те, кто будет нуждаться в вашем внимании и заботе. Отличный результат принесут хлопоты по дому и помощь близким: 20 июля проще отказаться от какой-то дурной привычки, помочь близкому человеку начать здоровый образ жизни или оказать ему психологическую помощь. Здоровье тела, внутренний баланс, развитие интуиции, семья — чтобы достичь успеха, в расписании дня постарайтесь уделить время каждой из этих сфер.

У всех нас бывают дни, когда эмоции просто зашкаливают, конфликты разгораются на пустом месте, а неприятности преследуют с самого утра и до позднего вечера. "Просто плохой день", — думают многие. Но на самом деле многих неприятных ситуаций можно было избежать, заглянув вовремя в лунный календарь. Отслеживайте влияние Луны, особенно когда она находится в фазе Полнолуния или Новолуния — это поможет не стать заложником обстоятельств.

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Все по теме:

Полнолуние, Новолуние, Июль 2020.

Автор:

Телеграф
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