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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июля
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 2 июля. Завтра отмечают народный праздник День Зосимы, а также Международный день спортивного журналиста и Всемирный день собаки.

День Зосимы

В этот день Православная церковь отмечает память святого Зосимы. Он родился во Фракии в 89 году, когда христианская вера только зарождалась. Однако юноша загорелся желанием стать христианином — и вскоре осуществил его. Когда Зосима узнал о начавшихся преследованиях христиан, он оставил военную службу, принял крещение и посвятил свою жизнь молитвам и совершению добрых дел.

Об этом донесли правителю Домициану, и Зосиме пришлось предстать перед судом. Он оказался тверд в своей вере, отказался отречься от Христа и принести жертву языческим богам. После этого бывшего воина подвергли пыткам, но он снес их, не ощутив страданий. Тогда мученика заключили в темницу, а через некоторое время обезглавили.

Пчел на Руси почитали всегда. Об этом свидетельствует множество пословиц, поговорок. Среди них такие: "Пчела — божья угодница, доставляет воск на свечи"; "Пчела жалит только грешника"; "Для пчелы всякий урок легок"; "Пчел разорить — что человека убить". Существовали и особые приметы: если пчелы летят к ульям — скоро дождь, а если сидят на стенках — к сильной жаре.

Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминали святого Иова. Этому праведнику было принято молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров.

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Международный день спортивного журналиста

Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day) отмечается во многих странах мира ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года, по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

Основанием для установления даты праздника стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (International Sports Press Association, AIPS), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Спорт во все времена был и остается той объединяющей силой, которая сплачивает не только отдельных людей, но и целые страны и континенты.

Миротворчество, дух честной борьбы, стремление к здоровому образу жизни — эти слагающие современного спорта объединяют в себе лучшее из того, что человечество достигло за время своего существования.

Всемирный день НЛО

Во всем мире 2 июля отмечают как День НЛО (World UFO Day) или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. 

Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась "летающая тарелка" с инопланетянами.

Поскольку спецслужбы США засекретили все материалы этого дела, сейчас сложно подтвердить или опровергнуть гипотезу. Однако событие получило широкий общественный резонанс, именно с "розуэлльского инцидента" (Roswell UFO Incident) началась история уфологии. И земляне разделились на два лагеря: тех, кто верит в существование братьев по разуму, и тех, кто в этом сомневается.

Всемирный день собаки

Собаки – лучшие друзья человека уже многие тысячи лет (они были одомашнены порядка 30 т. лет назад).

Их преданность стала нарицательным понятием, о ней слагают проникновенные стихи, поют песни и снимают трогательные фильмы ("Хатико" или "Белый Бим Черное ухо" чего только стоят).

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Всемирный день собаки предложили отмечать 2 июля ещё в 2012 г., однако до сих пор праздник не получил официального признания. Впрочем, это не мешает миллионам владельцев собак по всему миру отмечать эту дату вместе с дорогими питомцами.

Всемирный день собаки – ещё и повод обратить внимание на проблему бездомных животных, которая в нашей стране стоит очень остро (стерилизация, содержание и контроль за популяцией).

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО, день Зосимы, Всемирный день собаки.

Автор:

Телеграф
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