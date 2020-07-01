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После долгого перерыва в Анталию прилетели первые украинские туристы

После долгого перерыва в Анталию прилетели первые украинские туристы
Обновлено 10:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Ночью 1 июля два самолета с украинскими туристами приземлились в турецкой Анталии. Впервые после длительного перерыва Турция принимает гостей из Украины. Однако правила нынешнего отдыха будут существенно отличаться от докарантинного.

Два самолета с украинскими туристами впервые после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, приземлились в турецкой Анталии.

Об этом сообщил консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко, который встречал туристов в аэропорту.

«321 пассажир прилетел двумя рейсами авиакомпании SkyUp, туроператор JoinUp, из Запорожья и Харькова. Все меры безопасности в аэропорту соблюдены, ни одного человека с признаками заболевания не было», - рассказал дипломат агентству.

По его словам, после процедуры паспортного контроля и проверки состояния здоровья все прибывшие украинцы отправились в отели.

Еще несколько рейсов ожидаются из Киева - в 08.30, 08.35, 08.45, 15.20, а также один из Одессы - в 14.35.

В целом аэропорт Анталии принимает 1 июля около 30 рейсов, в частности из разных городов Германии, а также из столиц Дании, Великобритании, Молдовы, Казахстана.

Как сообщалось, Украина с 15 июня начала осуществлять международные рейсы в ряд стран. Летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, лишь с соблюдением необходимых требований безопасности украинские туристы могут с 1 июля.

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Турция, Туристы, Анталия.

Автор:

Телеграф
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