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С 1 июля Украина и Турция планируют возобновить авиасообщение

С 1 июля Украина и Турция планируют возобновить авиасообщение
19:09 Сегодня Телеграф УНИАН
Президенты стран Зеленский и Эрдоган убеждены, что восстановление авиасообщения даст толчок для восстановления туристической отрасли.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган рассматривают 1 июля как дату возобновления авиасообщения с участием отдельных авиакомпаний.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, Зеленский и Эрдоган обсудили это во время телефонного разговора.

Отмечается, что собеседники согласились с необходимостью скорейшего восстановления авиационного сообщения по мере ослабления карантинных мер.

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"Знаю, что некоторые авиакомпании хотят восстановить свои рейсы - это даст толчок для постепенного восстановления туристической отрасли", - сказал президент Украины.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция сделает все, чтобы украинские туристы чувствовали себя комфортно и безопасно.

В частности, главы государств обсудили ситуацию в мире вокруг пандемии коронавируса, а также меры по преодолению этого недуга и минимизации его последствий для общества и экономик двух государств.

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В свою очередь Эрдоган поинтересовался состоянием здоровья первой леди Украины, передал ей привет и пожелал скорейшего выздоровления, а Зеленский поблагодарил президента Турции за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.

Как сообщалось, турецкая сторона готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.

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Украина, Турция, Авиасообщение.

Автор:

Телеграф
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