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В Минздраве рассказали, сколько дней пациенты болеют коронавирусом

В Минздраве рассказали, сколько дней пациенты болеют коронавирусом
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: city-adm.lviv.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в среднем пациенты болеют COVID-19 на протяжении трех недель.

"В среднем течение болезни и средние цифры относительно длительности болезни одинаковые по всей стране. То есть, заболевание средней тяжести или тяжелое течение болезни может длится дольше, а бессимптомно человек может болеть меньший срок. В то же время решение, что человек выздоровел, принимает непосредственно врач, в том числе обязательно на основе исследования методом ПЦР. В среднем у нас болезнь длится около трех недель, но иногда фиксируется срок и 30, и 39 дней - в зависимости от тяжести болезни", - сказал он.

Министр также призвал соблюдать карантинные ограничения и отметил, что отмена карантинных мер будет возможна только когда практически не будут фиксироваться новые случаи.

"Я четко понимаю, что отмена всех карантинных ограничений будет тогда, когда мы практически прекратим фиксировать случаи коронавирусной болезни. Тогда мы сможем не пользоваться масками, не соблюдать рекомендации. Я надеюсь, что мы не пойдем по итальянскому или испанскому сценарию, когда нам необходимо будет вводить жесткие ограничения. Такие жесткие ограничения возможны только при значительном осложнении ситуации, когда медицинская система не сможет справится с количеством больных", - сказал он.

Как сообщалось, с начала эпидемии в стране зарегистрировали 44 998 заболевших COVID-19, из них 1173 умерли, а 19 548 выздоровели.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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