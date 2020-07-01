Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине сокращается число новых случаев COVID-19: динамика эпидемии по регионам
В Украине сокращается число новых случаев COVID-19: динамика эпидемии по регионам
Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что и когда изменится для украинцев
Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что и когда изменится для украинцев
Финал Кубка Украины Динамо - Ворскла покажут два канала
Финал Кубка Украины Динамо - Ворскла покажут два канала
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 июля

Еще одна страна возобновила авиасообщение с Украиной

Еще одна страна возобновила авиасообщение с Украиной
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
После долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса Польша с 1 июля возобновила авиасообщение с Украиной. Самолет компании Wizz Air сегодня утром приземлился в аэропорту "Жуляны".

Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной. Самолет Airbus A320 компании Wizz Air в среду утром вылетел с варшавского аэропорта имени Шопена и в 9:39 прибыл в киевский аэропорт "Жуляны". Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В "Жулянах" также уже приземлился самолет из Вроцлава, и ожидается прибытие самолета из Кракова.

Возобновление воздушного сообщения с Украиной произошло на основе распоряжения Совета министров Польши от 30 июня. В нем определено, что запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

Как сообщалось, регулярные авиасообщения между Польшей и Украиной в связи с пандемией COVID-19 прекратились с середины марта.

Напомним, два самолета с украинскими туристами впервые после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, приземлились в турецкой Анталии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Wizz Air, Авиасообщение.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
02 Откуда появляется жир на животе: шесть главных причин
03 Даже на ночь: продукты, которые можно есть перед сном
04 Как оградить себя от инсульта: советы медиков
05 Гибель военнослужащих на на полигоне под Борисполем: капитана ВСУ будут судить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены
На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены
Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай из-за коронавируса
Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай
Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и все
Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и все
Полнолуние и новолуние в июле 2020: даты, что можно и чего нельзя делать в эти дни
Полнолуние и новолуние в июле 2020: даты, что можно и чего нельзя делать в эти дни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь