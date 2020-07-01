Еще одна страна возобновила авиасообщение с Украиной

После долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса Польша с 1 июля возобновила авиасообщение с Украиной. Самолет компании Wizz Air сегодня утром приземлился в аэропорту "Жуляны".

Польша с 1 июля возобновила воздушное сообщение с Украиной. Самолет Airbus A320 компании Wizz Air в среду утром вылетел с варшавского аэропорта имени Шопена и в 9:39 прибыл в киевский аэропорт "Жуляны". Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В "Жулянах" также уже приземлился самолет из Вроцлава, и ожидается прибытие самолета из Кракова.

Возобновление воздушного сообщения с Украиной произошло на основе распоряжения Совета министров Польши от 30 июня. В нем определено, что запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

Как сообщалось, регулярные авиасообщения между Польшей и Украиной в связи с пандемией COVID-19 прекратились с середины марта.

Напомним, два самолета с украинскими туристами впервые после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавируса, приземлились в турецкой Анталии.