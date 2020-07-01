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Лунное затмение 5 июля 2020: в чем опасность, что нельзя делать, приметы

Лунное затмение 5 июля 2020: в чем опасность, что нельзя делать, приметы
Обновлено 13:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Особенность грядущего затмения состоит в том, что оно затронет в основном рабочую и финансовую сферу. Оно пройдет под эгидой Козерога. Этот Знак связан с концентрацией и собранностью, ответственностью и авторитетом.

5 числа нас ожидает лунное затмение, так что этот день с легкостью можно назвать неблагоприятным. Тем не менее стоит узнать о том, что говорят по этому поводу астрологи, чтобы знать, в чем конкретно следует соблюдать осторожность.

Также стоит отметить, что данное лунное затмение будет полутеневым, а это значит, что некоторые опасности коснутся нас не полностью, но все равно потребуют внимания. Начинать такие дни лучше с ритуалов на везение и успех, чтобы отвести беду.

Что можно делать в это затмение

5 июля можно уделять больше времени окружающим людям. Очень важно помогать близким, друзьям и коллегам. Не стоит в этот день думать лишь о себе. Можно и даже нужно подарить окружающим толику своего внимания и любви, чтобы эта любовь вскоре вернулась обратно чем-то хорошим.

Очень полезно воплощать в реальность свои новые стремления и мысли. Не нужно никому рассказывать о них. Астрологи советуют без лишнего шума самостоятельно идти к своим целям. Это лучшее дело, которым можно заняться 5 числа, особенно с утра.

Также нужно делиться своим хорошим настроением с окружающими. Это позволит заработать весьма заметный авторитет и уважение людей. Если есть вдохновение для занятий чем-то, лучше, чтобы окружающие чувствовали то же самое. Очень важным это будет для тех, кто работает в окружении большого числа коллег, ведь общее дело требует позитивного настроя каждого из звеньев цепи.

Что нельзя делать в затмение 5 июля

На полутеневом затмении в Козероге очень опасно совершать поступки, которые могут заставить окружающих потерять к вам уважение. Астрологи советуют не лгать и не притворяться. Желательно говорить только правду и быть искренними со всеми без исключения. Очень опасно зарабатывать себе в такие дни дурную славу, поскольку она может остаться с вами на очень долгое время.

Нельзя браться за несколько дел одновременно и отвлекаться от тех задач, которые актуальны на данный момент. Например, если вы решитесь сделать уборку, лучше не браться ни за что другое, пока не закончите наводить порядок. Если захочется пройтись по магазинам и совершить важные покупки, лучше не бросать это на полпути.

Астрологи рекомендуют избавляться в этот день от позерства и жадности. Очень трудно будет жить представителям ревнивых Знаков Зодиака. Также не стоит добиваться своего наглостью, хитростью и обманом. У всего этого будут очень негативные последствия в обозримом будущем.

Также нельзя нарушать обещания. Это один из самых важных запретов на этот день. Тут мы возвращаемся к теме уважения и авторитета. Если не выполнить обещание или хотя бы не попытаться сделать это, могут появиться проблемы в общении.

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Не стоит в такие дни открыто высказывать недовольство близкими людьми на публике. Это может оттолкнуть человека навсегда, спровоцировать бурю негативных эмоций. Если хочется высказать что-то, сделать замечание, то лучше дождаться понедельника. Все негативные слова будут очень ранить. Обидчивым людям лучше говорить только что-то приятное и воодушевляющее. В противном случае не помогут никакие извинения.

Романтика и любовь не будут под запретом, но в плане новых знакомств стоит быть предельно осторожными. Новые люди могут нести в себе очень много негатива, которым с превеликим удовольствием поделятся с вами. Лучше не впускать в свою жизнь никого нового. Исключение могут составлять лишь интернет-знакомства.

Если день пройдет или завершится на негативной ноте, то вечером эксперты советуют воспользоваться медитацией на хороший сон. Это поможет завершить день позитивно, чтобы настроиться на нужный лад и начать новую неделю с новыми силами и позитивным настроем.

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Все по теме:

Луна, Приметы, Затмение, Лунное затмение.

Автор:

Телеграф
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