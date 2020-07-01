Куда можно ехать отдыхать: страны, которые открыли свои границы для Украины

С 1 июля Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли свои границы для Украины. Другие европейские границы пока остаются закрытыми для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации.

На сегодня границы для украинских туристов открыли пять стран, среди которых Турция и Египет. Об этом на своем канале в Telegram написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Так, по состоянию на 1 июля границы для украинцев открыли:

Турция;

Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, ведь Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности Covid-19);

Албания;

Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);

Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19, сделанного в течение последних 48 часов).

"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, гражданам, транзитом следующим через ЕС, въезд разрешен", - написал Криклий.Он добавил, что каждые две недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых возможно въезжать, и в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран.

Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решение об открытии границ будет принято Грузией.