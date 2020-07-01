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Куда можно ехать отдыхать: страны, которые открыли свои границы для Украины

Куда можно ехать отдыхать: страны, которые открыли свои границы для Украины
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
С 1 июля Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли свои границы для Украины. Другие европейские границы пока остаются закрытыми для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации.

На сегодня границы для украинских туристов открыли пять стран, среди которых Турция и Египет. Об этом на своем канале в Telegram написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Так, по состоянию на 1 июля границы для украинцев открыли:

  • Турция;

  • Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, ведь Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности Covid-19);

  • Албания;

  • Хорватия (при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья);

  • Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19, сделанного в течение последних 48 часов).

"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, гражданам, транзитом следующим через ЕС, въезд разрешен", - написал Криклий.Он добавил, что каждые две недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых возможно въезжать, и в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран.

После долгого перерыва в Анталию прилетели первые украинские туристы

Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решение об открытии границ будет принято Грузией.

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Все по теме:

Египет, Турция, Карантин, Владислав Криклий.

Автор:

Телеграф
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