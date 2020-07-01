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ВНО 2020: сколько человек будут сдавать "физику"

ВНО 2020: сколько человек будут сдавать "физику"
14:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
В четверг, 2 июля, состоится внешнее независимое оценивание по физике, на которое зарегистрировалось 28 110 человек. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Для прохождения теста по физике зарегистрировались 28 110 человек, для которых создано 1926 аудиторий в 114 пунктах тестирования. Допуск участников в пункты начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Обращаем внимание, что в приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участник / участница ВНО должны прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска ", - говорится в сообщении.

В УЦОКО отметили, что в случае, если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО.

Также в Центре напомнили, что вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

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В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія" абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.

Как сообщалось, с 25 июня в Украине продолжается основная сессия внешнего независимого тестирования. 25 июня тест по математике сдали 152 180 человек, 30 июня тест по украинскому языку и литературе сдали более 275 тысяч участников.

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Украина, ВНО, Физика.

Автор:

Телеграф
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