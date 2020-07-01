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Автофиксация ПДД в Украине: В МВД хотят расширить охват системы

Автофиксация ПДД в Украине: В МВД хотят расширить охват системы
15:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: autonews.autoua.net
Министерство внутренних дел обратится к мэрам крупнейших городов Украины и обласных центров с предложениями об установлении системы автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры также будут установлены на автомагистралях.

"В наших планах – дальнейшее развитие этой системы по всей Украине, мной подписаны и разосланы письма мэрам крупнейших городов Украины и обласных центров с предложениями, с количеством тех мест, которые, как мы считаем, являются аварийно опасными", - сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга в среду.

Так, отметил он, для это Днепра 22 места, для Луцка 6-7 мест.

"Теперь меры городов и местных советов могут, если они захотят улучшить безопастность дорожного движения в своем городе, выделять средства и вместе с полицией дополнять те места, которые они считают аварийно опасными", - отметил заместитель министра.

В Украине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте

Он сообщил, что в этом году также планируется за счет государственного бюджета закупить 300 видеокамер для использования на автодорогах Украины.

"Таким образом на государственных автомагистралях будут установлены камеры за счет государства, а в городах мы рекомендуем ставить за счет местной власти. Планируем, чтоб в течении двух лет в Украине работало около тысячи таких камер", - добавил Геращенко.

Как сообщалось, МВД предложит нардепам поднять штрафы для нарушителей ПДД.

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Украина, МВД, ПДД.

Автор:

Телеграф
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