Преодоление последствий наводнения: Израиль отправил на Прикарпатье помощь

"Израиль направил в Ивано-Франковскую область помощь для противодействия последствиям наводнения (воду, палатки, спальные мешки). Я благодарен израильским друзьям за поддержку Украины в борьбе со стихийным бедствием. Мы высоко ценим это проявление солидарности", - отметил он.
В свою очередь, в посольстве Израиля в Украине отметили, что всегда готовы прийти на помощь.
"Израиль всегда готов прийти на помощь друзьям в трудную минуту", - сообщили в посольстве.
Ранее сообщалось, что "Красный Крест" согласился предоставить Украине гуманитарную помощь для преодоления последствий затопления в западных областях.
Дякуємо, пане міністре @DmytroKuleba!#Ізраїль завжди готовий прийти на допомогу друзям у важку хвилину https://t.co/xIUcMy9ma0
— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) July 1, 2020
Как сообщалось ранее, во Львов прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Италии для пострадавших от наводнения регионов.