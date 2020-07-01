Преодоление последствий наводнения: Израиль отправил на Прикарпатье помощь

Израиль направил в Ивано-Франковскую область воду, палатки и спальные мешки в качестве помощи для преодоления последствий наводнения. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Израиль направил в Ивано-Франковскую область помощь для противодействия последствиям наводнения (воду, палатки, спальные мешки). Я благодарен израильским друзьям за поддержку Украины в борьбе со стихийным бедствием. Мы высоко ценим это проявление солидарности", - отметил он.

В свою очередь, в посольстве Израиля в Украине отметили, что всегда готовы прийти на помощь.

"Израиль всегда готов прийти на помощь друзьям в трудную минуту", - сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что "Красный Крест" согласился предоставить Украине гуманитарную помощь для преодоления последствий затопления в западных областях.

Дякуємо, пане міністре @DmytroKuleba!#Ізраїль завжди готовий прийти на допомогу друзям у важку хвилину https://t.co/xIUcMy9ma0 — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) July 1, 2020

Как сообщалось ранее, во Львов прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Италии для пострадавших от наводнения регионов.