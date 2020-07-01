В Украине запустили в работу информпортал для туристов VISIT Ukraine

Портал VISIT Ukraine, информационным партнером которого выступила Госпогранслужба, стал доступным для желающих путешествовать по Украине и миру. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В сети начал работу информпортал для туристов VISIT Ukraine.

В одном ресурсе, информационным партнером которого является Госпогранслужба, собраны важнейшие ответы и полезные ссылки, которые пригодятся для путешествия по Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, портал разработала Всеукраинская организация VISIT Ukraine при поддержке Государственного агентства развития туризма, Государственной пограничной службы Украины, Министерства инфраструктуры, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел Украины. Веб-ресурс ориентирован на иностранных туристов, которые планируют посетить Украину, а также на украинцев, путешествующих за границу.

На портале размещена самая актуальная информация о правилах пересечения украинской границы; правилах въезда украинцев в страны мира; перечень стран "зеленой" и "красной" зон; правилах адаптации карантина, обсервации / самоизоляции; правилах поведения в аэропортах; правилах пребывания в городах, отелях, общественных местах, учреждениях питания и тому подобное; оказания помощи в установлении, авторизации и пользовании мобильным приложением "Дій вдома"; страховке, покрывающей лечение COVID-19 и обсервацию.

Также портал содержит "горячую линию" для туристов.

Вся информация на ресурсе обновляется ежедневно и излагается на трех языках - украинском, английском и русском.