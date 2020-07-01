Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Был под политическим давлением": Глава НБУ Смолий подал заявление об отставке
"Был под политическим давлением": Глава НБУ Смолий подал заявление об отставке
День Канады: Зеленский поздравил Трюдо с праздником
День Канады: Зеленский поздравил Трюдо с праздником
Top Rank назвал дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Top Rank назвал дату третьего боя Фьюри - Уайлдер
Как Фортуна относиться к вам: простой психологический тест
Как Фортуна относиться к вам: простой психологический тест

На время пандемии COVID-19: Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня

На время пандемии COVID-19: Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня
22:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
Совет безопасности Организации Объединенных Наций одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время противодействия распространению пандемии COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь Миссии Украины при ООН Олег Николенко в социальной сети Facebook.

В документе говорится о необходимости немедленного прекращения боевых действий и звучит призыв к гуманитарной паузе на 90 дней.

"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращения огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня, наконец, одобрил долгожданную резолюцию", - сообщил Николенко.

В частности, по его словам, в резолюции говорится о необходимости немедленного прекращения боевых действий и звучит призыв к гуманитарной паузе на 90 дней.

Цифровое противодействие COVID-19: Украина поддержала Глобальную декларацию

Как сообщалось, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир прекратить все вооруженные конфликты и объединиться перед общей глобальной угрозой - пандемией COVID-19.

Он подчеркнул, что коронавирус SARS-CoV-2 - это общий враг человечества, который поражает всех. Причем особый удар он наносит по наиболее уязвимым группам населения и странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами.

"Пора заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни", - отметил генсек ООН.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как оградить себя от инсульта: советы медиков
02 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
03 Откуда появляется жир на животе: шесть главных причин
04 Гибель военнослужащих на на полигоне под Борисполем: капитана ВСУ будут судить
05 В Украине установили штрафы за отсутствие масок в общественном месте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики четыре раза нарушали "тишину"
Еще одному экс-министру сообщили о подозрении
Еще одному экс-министру сообщили о подозрении
В Украине запустили в работу информпортал для туристов VISIT Ukraine
В Украине запустили в работу информпортал для туристов
Звезда фильма &quot;Унесенные ветром&quot; отметила 104 день рождение
Звезда фильма "Унесенные ветром" отметила 104 день рождение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь