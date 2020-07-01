На время пандемии COVID-19: Совбез ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня

Совет безопасности Организации Объединенных Наций одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время противодействия распространению пандемии COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь Миссии Украины при ООН Олег Николенко в социальной сети Facebook.

В документе говорится о необходимости немедленного прекращения боевых действий и звучит призыв к гуманитарной паузе на 90 дней.

"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращения огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня, наконец, одобрил долгожданную резолюцию", - сообщил Николенко.

В частности, по его словам, в резолюции говорится о необходимости немедленного прекращения боевых действий и звучит призыв к гуманитарной паузе на 90 дней.

Как сообщалось, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир прекратить все вооруженные конфликты и объединиться перед общей глобальной угрозой - пандемией COVID-19.

Он подчеркнул, что коронавирус SARS-CoV-2 - это общий враг человечества, который поражает всех. Причем особый удар он наносит по наиболее уязвимым группам населения и странам и регионам, ослабленным войной и другими вооруженными конфликтами.

"Пора заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни", - отметил генсек ООН.