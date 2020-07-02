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Глава комитета ВР по вопросам образования и науки: Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования

Глава комитета ВР по вопросам образования и науки: Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования
Обновлено 00:38 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер
Председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель партии "Слуга народа" Сергей Бабак заявил, что Украина не готова к дистанционному обучению в условиях пандемии коронавируса. Об этом Бабак рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, сейчас дистанционное образование и онлайн-образование в Украине не могут заменить очное образование, а только могут служить "дополнительным инструментом" для получения знаний.

"Делать ее полноценной? Она еще к этому не готова технологически и совсем другие методы преподавания. По поводу первого сентября. Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования. Я понимаю, что часто это свои собственные интересы ("Мне не с кем оставить ребенка") ... Я все понимаю. Есть очень много причин и все они имеют право на жизнь. Единственное, что у меня есть ко всем родителям простой вопрос: а если 1 сентября запретят детям идти в школу, что делать? Вообще ничего не делать? Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Ну, это хоть какой-то элемент доступа к знаниям", - сказал Бабак. 

В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что в связи с распространением коронавирусной болезни украинским школам придется продолжить обучение онлайн.

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Все по теме:

Образование, Коронавирус, Сергей Бабак.

Автор:

Телеграф
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