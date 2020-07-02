"Их никто не пересматривал": Бабак рассказал о первых уроках "Всеукраинской школы онлайн"

Первые уроки Всеукраинской онлайн-школы перед выходом в эфир никто не проверял. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак во время интервью "Радио Свобода".

"Мы запускали за одну неделю Всеукраинскую онлайн-школу. И первые уроки, которые выходили в понедельник, они еще ночью в воскресенье монтировались. И их никто не пересматривал. Мы не успевали это физически сделать. Не было еще алгоритма работы точного", — пояснил он.

При этом Бабак признает, что в ряде онлайн-уроков, которые вышли в эфир, действительно были ошибки, и позже команда, которая работала над проектом, "сделала работу над ошибками".

"После этого у нас уже эксперты были на каждом уроке, которые сами оценивали то, что сейчас онлайн происходит: могли остановить урок, проговорить какие-то спорные моменты, проверить их и изменить. Появился еще второй уровень: у нас была еще команда, которая отслеживала уже отснятые уроки после монтажа. Уже успели на это. И поэтому ошибок стало значительно меньше", — рассказал Бабак.

6 апреля в Украине стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся 5-11 классов, а позже и для 1-4 классов.

Касательно ряда ошибок учителей во время видеоуроков проект подвергся критике в социальных сетях.