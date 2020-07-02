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Защита культурного наследия Крыма: Украина присоединилась к протоколу Гаагской конвенции

Защита культурного наследия Крыма: Украина присоединилась к протоколу Гаагской конвенции
Обновлено 06:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Украина присоединилась ко Второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года. Об этом сообщает постпредставительство Украины в ЮНЕСКО.

"В условиях временной оккупации РФ части территории Украины именно положения этого протокола очень важны в контексте применения конкретных действий для усиления защиты культурного наследия в Автономной Республике Крым", — говорится в сообщении.

Так, присоединение к протоколу предоставит дополнительные возможности для защиты культурного наследия в Крыму, а также поможет оказать давление на РФ.

"Особенно актуальным является то, что статья 9 настоящего Протокола касается защиты культурных ценностей на оккупированной территории. Согласно этой статье сторона, которая оккупировала полностью или частично территорию другой Стороны не должна осуществлять:

  • любой незаконный экспорт, иное незаконное перемещение или незаконную передачу права собственности на культурную ценность;
  • любые археологические раскопки, если только это не требуется исключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности;
  • любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, имеющие целью сокрытия или уничтожения доказательств культурного, исторического или научного характера", — говорится в сообщении.

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В случае уничтожения или присвоения в крупных масштабах культурных ценностей, одна из сторон может признать такие действия уголовными преступлениями и потребовать соответствующие наказания. В частности преступлением также будет считаться, совершение актов краж, грабежа или незаконного присвоения или актов вандализма, направленных против культурных ценностей, находящихся под защитой в соответствии с положениями Конвенции.

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Все по теме:

Украина, Россия, ЮНЕСКО, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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