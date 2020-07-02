Защита культурного наследия Крыма: Украина присоединилась к протоколу Гаагской конвенции

"В условиях временной оккупации РФ части территории Украины именно положения этого протокола очень важны в контексте применения конкретных действий для усиления защиты культурного наследия в Автономной Республике Крым", — говорится в сообщении.
Так, присоединение к протоколу предоставит дополнительные возможности для защиты культурного наследия в Крыму, а также поможет оказать давление на РФ.
"Особенно актуальным является то, что статья 9 настоящего Протокола касается защиты культурных ценностей на оккупированной территории. Согласно этой статье сторона, которая оккупировала полностью или частично территорию другой Стороны не должна осуществлять:
В случае уничтожения или присвоения в крупных масштабах культурных ценностей, одна из сторон может признать такие действия уголовными преступлениями и потребовать соответствующие наказания. В частности преступлением также будет считаться, совершение актов краж, грабежа или незаконного присвоения или актов вандализма, направленных против культурных ценностей, находящихся под защитой в соответствии с положениями Конвенции.