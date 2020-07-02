День Зосимы: народные приметы и запреты 2 июля

В народном календаре 2 июля – Зосима и Савва Пчельники. По приметам, в этот день пчелы медом запасаются. Православная церковь 2 июля вспоминает мученика Зосима, жившего во II веке во Фракии.

Традиции на 2 июля

В году несколько дней связаны со святым Зосимой - покровителем пчел, и все они отличаются приметами и обрядами для пчеловодов. Так, на июльского Зосиму пчелы начинают мед заносить, соты заливать, поэтому пасечники старались попусту их не беспокоить, но случайно оказавшись возле улья, произносили такие заговорные слова: "Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся - медок неси!" Были у пасечников и другие обычаи.

Например, от сглаза развешивали вокруг пасеки на кольях лошадиные и коровьи черепа. Под крышки ульев вешали гнезда синиц-ремезов, которые даже специально продавались для этой цели.

Считалось, что окуривание ульев дымом этих гнезд спасает пчел от лихого глаза, да и пчелы от него лучше роятся. На пасеке обязательно размещали вместе с заселенными ульями пустые, чтобы никто, кроме самого хозяина, не знал, сколько их на самом деле: считать пчел нельзя - переведутся. Как жертву закапывали в землю летом первые, самые лучшие рои, а осенью, после подрезки меда, - кувшины с медовухой.

В этот день говорили: "На тебя навет, а Иов Праведный скажет - нет". Верили, что в этот день, по молитве святому Иову, покровителю этого дня, могут быть сняты с невинно и неправедно обиженных и обвиненных все наговоры.

Приметы на 2 июля

Если пчелы кучно летят к своим ульям - скоро будет дождь.

Пчелы сидят на стенках ульев - к сильной жаре.

Перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят.

Корми меня до Ивана (Иванова дня), сделаю из тебя пана.

Без Бога не до порога, а без Зосимы-Савватия - не до улья.