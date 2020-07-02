ВНО-2020 в Украине - сегодня состоится тестирование по физике

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
"Для прохождения теста по физике зарегистрировались 28 110 человек, для которых создано 1926 аудиторий в 114 пунктах тестирования. Допуск участников в пункты начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Обращаем внимание, что в приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участник / участница ВНО должны прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска ", - говорится в сообщении.
В УЦОКО отметили, что в случае, если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО.
Также в Центре напомнили, что вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении «Дія» абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.
Следующее тестирование внешнего независимого оценивания состоится:
Как сообщалось, основная сессия тестирования ВНО в этом году началась 25 июня, с испита по математике. Тестирование выпускников проходит в условиях карантина в связи с эпидемией коронавируса в Украине.