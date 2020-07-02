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ВНО-2020 в Украине - сегодня состоится тестирование по физике

ВНО-2020 в Украине - сегодня состоится тестирование по физике
Обновлено 07:58 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В четверг, 2 июля, состоится внешнее независимое оценивание по физике, на которое зарегистрировались 28 110 человек.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Для прохождения теста по физике зарегистрировались 28 110 человек, для которых создано 1926 аудиторий в 114 пунктах тестирования. Допуск участников в пункты начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Обращаем внимание, что в приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участник / участница ВНО должны прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска ", - говорится в сообщении.

В УЦОКО отметили, что в случае, если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО.

Также в Центре напомнили, что вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала Сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в Сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении «Дія» абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.

Следующее тестирование внешнего независимого оценивания состоится:

  • 6 июля - по испанскому, немецкому и французскому языку
  • 7 июля - по английскому языку
  • 9 июля - по истории Украины
  • 13 июля - по биологии
  • 15 июля - по географии
  • 17 июля - по химии

Как сообщалось, основная сессия тестирования ВНО в этом году началась 25 июня, с испита по математике. Тестирование выпускников проходит в условиях карантина в связи с эпидемией коронавируса в Украине. 

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ВНО, Физика, УЦОКО.

Автор:

Телеграф
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