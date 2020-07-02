Июльская жара идет в Украину: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Погода в Украине в четверг, 2 июля, будет жаркой, столбики термометров будут достигать +27...+33 градусов. Дожди пройдут в западных регионах, местами с грозами.

В Украине в четверг, 2 июля, осадки вероятны в западных областях, Приазовье и Крыму, температура днем в западных областях 24-29°, на остальной территории 28-33°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью в Приазовье и Крыму, днем в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура днем в западных областях 24-29°, на остальной территории 28-33°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. В столице температура днем 30-32°, в Киевской области днем 28-33°.

Прогноз погоды на 2 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Значительная часть Украины 2 июля окажется под влиянием антициклона Valentin, будет много солнца и кучевых облаков, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Дожди с грозами ожидают в западных областях, местами на Луганщине, Донетчине, Запорожье и в Крыму.

В течение дня в большинстве областей воздух прогреется до +27..+33 градусов. Жарче всего будет в южных и восточных областях – +29...+33 градуса, немного свежее на западе – +26...+29 градусов.

Вернется жара и в Киев. Там прогнозируют +30...+32 градуса, осадки маловероятны.

Прогноз погоды на четверг, 2 июля, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +30...+32

Винница – +29...+31

Одесса – +31...+33

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +30...+32

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +29...+31

Киев – +30...+32

Согласно прогнозу, в западных областях 3 июля ночью умеренные, днем (ночью на Закарпатье и в Карпатах) значительные дожди, 4 июля местами кратковременные дожди (на Закарпатье и Прикарпатье повсюду); температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой, 4 июля и в Черкасской и Полтавской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 37°, 4 июля в северных областях 26-31°.

Ветер 3 июля преимущественно юго-восточный, 4 июля северный, 5-10 м/с, днем при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/сек.

Прогноз погоды на 3 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 июля, фото: meteo.gov.ua

В столичном регионе 3-4 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 3 июля юго-восточный, 4 июля северный, 5-10 м/сек. Температура ночью 16-21°; днем 3 июля 29-34°, 4 июля 26-31°.

Синоптики прогнозируют в западных, 5-6 июля ночью местами и в северных областях небольшие, в Карпатах и Прикарпатье умеренные кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях ночью 12-18°, днем 23-29°; на остальной территории ночью 16-22°, на побережье морей до 25°, днем 28-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 32-38°.

На Киевщине 5 - 6 июля без осадков, лишь в воскресенье ночью местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 16-21°, днем 28-33°.

Прогноз погоды на 5 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 июля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики напомнили, что июль в Украине является самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями, которые чередуются с жарой.

"Средняя месячная температура предполагается +20 +25 тепла (в горах +16 +17 тепла), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений", - отметили в гидрометцентре.

В то же время, месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.