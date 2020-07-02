Июльская жара идет в Украину: синоптики рассказали, где пройдут дожди

В Украине в четверг, 2 июля, осадки вероятны в западных областях, Приазовье и Крыму, температура днем в западных областях 24-29°, на остальной территории 28-33°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Ночью в Приазовье и Крыму, днем в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура днем в западных областях 24-29°, на остальной территории 28-33°", - говорится в сообщении.
В Киеве и области в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. В столице температура днем 30-32°, в Киевской области днем 28-33°.
Прогноз погоды на 2 июля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Значительная часть Украины 2 июля окажется под влиянием антициклона Valentin, будет много солнца и кучевых облаков, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Дожди с грозами ожидают в западных областях, местами на Луганщине, Донетчине, Запорожье и в Крыму.
В течение дня в большинстве областей воздух прогреется до +27..+33 градусов. Жарче всего будет в южных и восточных областях – +29...+33 градуса, немного свежее на западе – +26...+29 градусов.
Вернется жара и в Киев. Там прогнозируют +30...+32 градуса, осадки маловероятны.
Прогноз погоды на четверг, 2 июля, в городах Украины:
Согласно прогнозу, в западных областях 3 июля ночью умеренные, днем (ночью на Закарпатье и в Карпатах) значительные дожди, 4 июля местами кратковременные дожди (на Закарпатье и Прикарпатье повсюду); температура ночью 13-18°, днем 22-27°.
На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой, 4 июля и в Черкасской и Полтавской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 37°, 4 июля в северных областях 26-31°.
Ветер 3 июля преимущественно юго-восточный, 4 июля северный, 5-10 м/с, днем при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/сек.
Прогноз погоды на 3 июля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 4 июля, фото: meteo.gov.ua
В столичном регионе 3-4 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 3 июля юго-восточный, 4 июля северный, 5-10 м/сек. Температура ночью 16-21°; днем 3 июля 29-34°, 4 июля 26-31°.
Синоптики прогнозируют в западных, 5-6 июля ночью местами и в северных областях небольшие, в Карпатах и Прикарпатье умеренные кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.
Температура в западных областях ночью 12-18°, днем 23-29°; на остальной территории ночью 16-22°, на побережье морей до 25°, днем 28-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 32-38°.
На Киевщине 5 - 6 июля без осадков, лишь в воскресенье ночью местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 16-21°, днем 28-33°.
Прогноз погоды на 5 июля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 6 июля, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптики напомнили, что июль в Украине является самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями, которые чередуются с жарой.
"Средняя месячная температура предполагается +20 +25 тепла (в горах +16 +17 тепла), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений", - отметили в гидрометцентре.
В то же время, месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.