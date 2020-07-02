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Июльская жара идет в Украину: синоптики рассказали, где пройдут дожди

Июльская жара идет в Украину: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Обновлено 08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Погода в Украине в четверг, 2 июля, будет жаркой, столбики термометров будут достигать +27...+33 градусов. Дожди пройдут в западных регионах, местами с грозами.

В Украине в четверг, 2 июля, осадки вероятны в западных областях, Приазовье и Крыму, температура днем в западных областях 24-29°, на остальной территории 28-33°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью в Приазовье и Крыму, днем в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура днем в западных областях 24-29°, на остальной территории 28-33°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. В столице температура днем 30-32°, в Киевской области днем 28-33°.

Прогноз погоды на 2 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Наталки Диденко 

Значительная часть Украины 2 июля окажется под влиянием антициклона Valentin, будет много солнца и кучевых облаков, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Дожди с грозами ожидают в западных областях, местами на Луганщине, Донетчине, Запорожье и в Крыму.

В течение дня в большинстве областей воздух прогреется до +27..+33 градусов. Жарче всего будет в южных и восточных областях – +29...+33 градуса, немного свежее на западе – +26...+29 градусов.

Вернется жара и в Киев. Там прогнозируют +30...+32 градуса, осадки маловероятны.

Прогноз погоды на четверг, 2 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +27...+29
  • Львов – +26...+28
  • Ивано-Франковск – +27...+29
  • Тернополь – +26...+28
  • Черновцы – +27...+29
  • Хмельницкий – +27...+29
  • Луцк – +25...+27
  • Ровно – +26...+28
  • Житомир – +30...+32
  • Винница – +29...+31
  • Одесса – +31...+33
  • Николаев – +31...+33
  • Херсон – +31...+33
  • Симферополь – +30...+32
  • Кропивницкий – +30...+32
  • Черкассы – +29...+31
  • Чернигов – +30...+32
  • Сумы – +29...+31
  • Полтава – +29...+31
  • Днепр – +30...+32
  • Запорожье – +30...+32
  • Донецк – +30...+32
  • Луганск – +30...+32
  • Харьков – +29...+31
  • Киев – +30...+32

Согласно прогнозу, в западных областях 3 июля ночью умеренные, днем (ночью на Закарпатье и в Карпатах) значительные дожди, 4 июля местами кратковременные дожди (на Закарпатье и Прикарпатье повсюду); температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой, 4 июля и в Черкасской и Полтавской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 37°, 4 июля в северных областях 26-31°.

Ветер 3 июля преимущественно юго-восточный, 4 июля северный, 5-10 м/с, днем при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/сек.

Прогноз погоды на 3 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 июля, фото: meteo.gov.ua

В столичном регионе 3-4 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 3 июля юго-восточный, 4 июля северный, 5-10 м/сек. Температура ночью 16-21°; днем 3 июля 29-34°, 4 июля 26-31°.

Синоптики прогнозируют в западных, 5-6 июля ночью местами и в северных областях небольшие, в Карпатах и Прикарпатье умеренные кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях ночью 12-18°, днем 23-29°; на остальной территории ночью 16-22°, на побережье морей до 25°, днем 28-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 32-38°.

На Киевщине 5 - 6 июля без осадков, лишь в воскресенье ночью местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 16-21°, днем 28-33°.

Прогноз погоды на 5 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 июля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики напомнили, что июль в Украине является самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами, ливнями, которые чередуются с жарой.

"Средняя месячная температура предполагается +20 +25 тепла (в горах +16 +17 тепла), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений", - отметили в гидрометцентре.

В то же время, месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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