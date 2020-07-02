В Минздраве назвали регионы, которые не готовы к ослаблению карантина

В Миздраве сообщили, что всего 10 регионов Украины и столица Киев, не готовы к ослаблению карантина.

По состоянию на 2 июля 10 регионов Украины и город Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

В частности, по данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Данные относительно определенных критериев из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.

Переход областей к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отображают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 2 июля подтверждены 45 887 случаев COVID-19, из них 1185 летальных, 20 053 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 889 новых случаев.