Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев

По состоянию на утро на 2 июля в Украине лабораторно подтверждено 45 887 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
За минувшие сутки в стране заболело еще 889 человек. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Наибольшее количество случаев коронавируса выявили во Львовской области (152), в Киеве (104), в Ровенской области (93) и Закарпатской области (85).
Всего с начала эпидемии от болезни скончались 1 185 человек, за последние сутки - 12. Выздоровели от коронавирусной инфекции более 20 тысяч. За минувшие сутки - болезни преодолели 505 человек.
В Киеве за минувшие сутки заболели еще 104 человека и трое умерли. Об этом написал на своем Telegram-канале, мер столицы Виталий Кличко.
С начала эпидемии от коронавирусной инфекции COVID-19 в Киеве умерли 111 жителей столицы. Всего выявили 5242 случая заболевания.
Напомним, в последние дни фиксировали уменьшение количества заболевших. Так, 1 июля заболели 664 человека, днем ранее - 706.
Глава Минздрава отметил, что в Украине могут ужесточить карантин, закрыть курорты, если заболеваемость будет расти.