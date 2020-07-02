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Четверг, 02.07.2020
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Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев

Заболеваемость COVID-19 резко выросла: в Украине вновь почти 900 случаев
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Украине резко выросла суточная заболеваемость COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксировали еще 889 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.

По состоянию на утро на 2 июля в Украине лабораторно подтверждено 45 887 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За минувшие сутки в стране заболело еще 889 человек. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявили во Львовской области (152), в Киеве (104), в Ровенской области (93) и Закарпатской области (85).

Всего с начала эпидемии от болезни скончались 1 185 человек, за последние сутки - 12. Выздоровели от коронавирусной инфекции более 20 тысяч. За минувшие сутки - болезни преодолели 505 человек. 

В Киеве за минувшие сутки заболели еще 104 человека и трое умерли. Об этом написал на своем Telegram-канале, мер столицы Виталий Кличко.

С начала эпидемии от коронавирусной инфекции COVID-19 в Киеве умерли 111 жителей столицы. Всего выявили 5242 случая заболевания.

Напомним, в последние дни фиксировали уменьшение количества заболевших. Так, 1 июля заболели 664 человека, днем ранее - 706.

Глава Минздрава отметил, что в Украине могут ужесточить карантин, закрыть курорты, если заболеваемость будет расти. 

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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