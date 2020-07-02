Дело об убийстве журналиста Шеремета готово для передачи в суд

Национальная полиция сообщила, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд. Начало его рассмотрения зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат ознакамливаться с материалами дела.

Национальная полиция готова передать в суд уголовное дело относительно убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Дело Павла Шеремета готово для передачи в суд. 42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам. Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела. В то же время в полиции сообщают, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, которые были задержаны 12 декабря.

22 мая адвокат Николай Ореховский сообщил, что досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершено.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек менее чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога. Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.