Кулеба: Благодаря новому статусу в НАТО Украина будет больше знать о ситуации в оккупированном Крыму

"Новый статус предоставит членство Украине в программе расширенных возможностей НАТО.
Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО.
Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя.
И тем более эффективными могут быть решения, которые ты принимаешь", – пояснил министр.
На вопрос, что это дает Украине в проекции Крыма, как это можно использовать и как повлиять, Кулеба ответил: "Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму".
Как сообщалось, 12 июня Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.