Кулеба: Благодаря новому статусу в НАТО Украина будет больше знать о ситуации в оккупированном Крыму

Статус партнера с расширенными возможностями НАТО дает Украине широкие возможности, в том числе в части получения более конкретной информации о ситуации в аннексированном Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Крым.Реалии".

"Новый статус предоставит членство Украине в программе расширенных возможностей НАТО.

Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО.

Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя.

И тем более эффективными могут быть решения, которые ты принимаешь", – пояснил министр.

На вопрос, что это дает Украине в проекции Крыма, как это можно использовать и как повлиять, Кулеба ответил: "Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму".

Как сообщалось, 12 июня Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.