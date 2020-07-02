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Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает

Жаркий июль: синоптики рассказали, когда в Украине похолодает
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф
В начале июля в Украине установится жаркая погода, местами столбики термометров поднимутся до +38 градусов. По прогнозам синоптиков, сильная жара в Украине будет держаться приблизительно до 8 июля.

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"В ближайшие трое суток большинство осадков пройдут в западных областях - там ожидаются кратковременные дожди, местами ливневого характера в сопровождении гроз, местами не исключен град и шквалы 15-20 метров за секунду. 3 июля ожидаются значительные дожди", - сообщила она.

Синоптик рассказала, что на западе в эти дни ожидается от 10 до 27 градусов тепла, на остальной территории Украины около 30 выше нуля, а вот на юге и востоке столбики термометров достигнут отметок 35-37 градусов тепла.

"Такой температурный фон будет держаться где-то до 8 июля. Затем возможно небольшое снижение температуры. На западе она опустится до плюс 20-ти, на севере и в центре будет не выше 27 градусов тепла, а на юге и востоке - поднимется до 32 выше нуля", - рассказала Голеня.

Напомним, до конца текущей недели погода в Украине будет очень жаркой.

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Все по теме:

Погода, Жара, Синоптики, Июль.

Автор:

Телеграф
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