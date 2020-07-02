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Украинские военные получили партию новых бронетранспортеров

Украинские военные получили партию новых бронетранспортеров
18:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
Украинская армия получила от "Укроборонпрома" еще четыре новых бронетранспортера БТР-4Е по госзаказу 2019 года. Об этом говорится в сообщении концерна в Facebook.

Сейчас выполнено уже 80% контракта с Минобороны - военным передано 37 из 45 бронемашин.

"Передали украинской армии 4 бронетранспортера БТР-4Е от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова", - говорится в сообщении.

Сейчас выполнено уже 80% контракта с Министерством обороны - военным передано 37 из 45 бронемашин, предусмотренных государственным оборонным заказом 2019 года.

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Все бронемашины укомплектованы пулеметами производства киевского завода "Маяк", что фактически возобновило полный производственный процесс на этом предприятии.

"С момента разблокирования контракта с МОУ в конце 2019 года движемся строго по плану... Контракт, который достался команде "Укроборонпрома" в безнадежном состоянии, теперь выполняется, коллективы двух предприятий исправно работают, а наши военные вовремя получают бронетранспортеры для выполнения боевых задач", - отметили в концерне.

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Все по теме:

Украина, Армия, Оружие, Укроборонпром, ВСУ.

Автор:

Телеграф
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