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Польша возобновила обязательный карантин для авиапассажиров из Украины

Польша возобновила обязательный карантин для авиапассажиров из Украины
03:36 Сегодня Телеграф Украинская правда
В Польше решили ввести обязательный карантин для авиапассажиров из Украины.

С 3 июля Польша вводит обязательный карантин для авиапассажиров, прилетающих из Украины. Ранее это решение было отменено 1 июля.

Сообщил глава МВД Польши.

По состоянию на 1 июля Украина не была указана в списке стран, по возвращении из аэропортов которых, пассажиры должны пройти двухнедельную обсервацию.

В распоряжении МВД также добавлены категории лиц, которые не должны идти на самоизоляцию после пересечения границы. Речь идет о учениках, студентов различных форм обучения, слушателей учреждений последипломного образования, аспирантов, которые имеют официальное подтверждение факта обучения в Польше. Не отбывать обсервацию также могут лица, проводящие научную или исследовательскую работу в Польше.

Пограничная служба Польши сообщила, что пассажиры, прибывающие авиарейсами из Украины, освобождаются от обязательного 14-дневного карантина пассажиров. 

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Украина, Польша.

Автор:

Телеграф
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