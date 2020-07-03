40-градусная жара с дождями и грозами: чем "удивит" погода в Украине

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07:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
В пятницу, 3 июля, в западных областях Украины ожидаются значительные дожди, шквалы, на остальной территории без осадков. Дневная температура составит 22-37° тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"3 июля в Украине переменная облачность. В западных областях умеренные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах, днем и на Прикарпатье значительные дожди; температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской, днем местами и в Винницкой, Киевской и Черниговской областях кратковременный дождь, гроза; температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 29-34°, на юге и востоке страны местами 35-37°", - отмечается в сообщении.

3 июля также ожидается прохождение максимума дождевого паводка на р Днестр в створе поста с.Маяки (Беляевского района Одесской области) величине 160-170 см над нулем поста (уровень на 8 час 2 июля - 159 см) с достижением опасных отметок. 3-5 июля в Украине, кроме западных и Черниговской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

День Мефодия: народные приметы и запреты 3 июля

В Киеве 3 июля сухо, температура ночью 18-20°, днем 32-34°. На Киевщине во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

4 июля в западных, северных областях и в Винницкой области, 5 июля в Карпатском регионе и в центральных областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Температура в западных и северных областях ночью 15-20°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 19-24°, днем в центральных областях 30-35°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 36-39°.

В Киеве и Киевской области 4 июля местами кратковременный дождь, гроза, 5 июля без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°.

6 июля в западных, 7 июля в северных и центральных областях небольшие, в Карпатах и Прикарпатье умеренные кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 6 июля 24-29°, 7 июля 20-25°; на остальной территории ночью 17-23°, на побережье морей до 25°, днем 28-34, в южных, восточных и Днепропетровской областях 35-39°.

В Киеве и столичном регионе 6 июля без осадков, 7 июля небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°.

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Украина, Погода.

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