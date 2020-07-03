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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июля
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Мы составили подборку праздников, которые отмечают 4 июля. Завтра отмечают народный праздник Ульянов день, Международный день кооперативов и Международный день Днепра.

Ульянов день

В этот день Православная церковь чествует память священномученика Иулиана Тарсийского. Он пострадал за веру в Антиохии при императоре Максимилиане. Мощи мученика позже стали известны тем, что рядом с ними совершаются чудеса.

В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала — это предвещало плохие перемены в семье.

Липу почитали неспроста — ее цветы имеют лечебные свойства, обладают потогонным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным действием. В народной медицине липовый цвет издавна считается надежным средством от простуды, кашля, головной боли. Порошок из листьев и семян этого дерева может останавливать кровотечение и залечивать ожоги. 

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Международный день кооперативов

Каждую первую субботу июля отмечается Международный день кооперативов (International Day of Cooperatives), установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 47/90 от 16 декабря 1992 года.

День празднования был выбран так, чтобы он совпал с уже существующим Международным днем кооперативов Международного кооперативного альянса, который отмечается с 1923 года. Сам же Международный кооперативный альянс — объединение организаций, насчитывающих 760 миллионов членов кооперативов в 100 странах.

Тогда в 1992 году Ассамблея ООН, признавая, что кооперативы становятся одним из необходимых факторов социально-экономического развития, предложила правительствам, международным организациям, специализированным учреждениям и национальным и международным кооперативным организациям активно отмечать этот День и и рекомендовала при его проведении содействовать распространению информации о кооперативах; освещать наличие взаимосвязи между целями и задачами ООН и международного кооперативного движения; подчеркивать вклад движения в решение основных проблем, стоящих перед ООН. 

Масштабы деятельности кооперативов варьируются от небольших и скромных частных предприятий до крупных компаний с многомиллионным оборотом. В настоящее время более 12% населения мира являются членами 3 млн. кооперативов, которые, в свою очередь, предоставляют 280 млн. рабочих мест по всему миру (10% трудоспособного населения планеты).

Поэтому цель Международного дня кооперативов — привлечение внимания мировой общественности к кооперативам и способствование расширению партнерских связей между международным кооперативным движением и другими субъектами международного права, включая правительства и неправительственные организации на всех уровнях.

Международный день Днепра

Ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, отмечается Международный день Днепра — экологический праздник, посвящённый одной из самых спокойных и величавых равнинных рек, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна (после Волги и Дуная).

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Именно с Днепром связана история развития славянских народов — от истока до устья эта река протекает по территории сразу трех славянских государств: России, Белоруссии и Украины. В естественном состоянии длина Днепра составляла 2285 км. Сейчас, когда на нем построен каскад водохранилищ, а фарватер реки во многих местах выпрямлен, протяженность сократилась до 2 201 км. Общая площадь бассейна Днепра — 504 тысячи квадратных километров.

Большую часть пути Днепр протекает по территории Украины — длина его русла в границах этой страны составляет 981 километр, площадь бассейна — 291,4 тысячи квадратных километра. На украинском участке Днепра расположено 26 городов, в том числе и Киев — столица Украины. Неслучайно украинцы считают Днепр своей главной водной артерией: он снабжает водой около 70 процентов населения страны.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Международный день Днепра, Ульянов день, Международный день кооперативов.

Автор:

Телеграф
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