Я инопланетянин: Скандальная Клитина в новом купальнике записала еще одно видео - для россиян

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая ранее оказалась в центре секс-скандала и позднее объявила о создании своей политической партии, сняла новое видео и посвятила его россиянам. Видео женщина выложила на своем канале в YouTube.

Клитина назвала себя "инопланетянином", который пытался наладить контакт с украинскими СМИ.

Клитина, в частности, назвала социальным экспериментом общение с украинскими СМИ и назвала себя "инопланетянином", который пытался наладить контакт с журналистами.

"Вы знаете, в этот раз я буду разговаривать на русском. Я знаю, что эта история важна и для россиян. Знаю, что я уже там тоже стала звездой, поэтому хочу рассказать немного о своей истории. Вы знаете, я решила сделать социальный эксперимент: представить, что я инопланетянин, и попробовать контактировать с нашими украинскими СМИ", – сказала она.

Бывшая чиновница также добавила, что после этого ей уже нечего терять.

"Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я полгода не могла найти работу, а когда нашла - была вынуждена это скрывать", – отметила женщина.

Как сообщалось, Клитина на днях объявила о создании своей партии. При том сделала это в провокационной манере – чиновница записала видеообращение в откровенном купальнике.