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Чрезвычайная ситуация в западных областях Украины: Кабмин выделил 754 млн на ликвидацию последствий

Чрезвычайная ситуация в западных областях Украины: Кабмин выделил 754 млн на ликвидацию последствий
10:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: twitter
Кабинет министров Украины выделил 754 млн. грн для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в западных областях страны.

Согласно распоряжению №811 от 2 июля правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета 754 млн. грн для осуществления первоочередных (неотложных) мероприятий, в том числе для: Закарпатской облгосадминистрации - 30 млн. грн; Ивано-Франковской облгосадминистрации - 480 млн. грн; Львовской облгосадминистрации - 10 млн. грн; Черновицкой облгосадминистрации - 30 млн. грн.

Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов выделено 122 млн. грн (для Государственного агентства водных ресурсов - 92 млн. грн и Государственного агентства лесных ресурсов - 30 млн. грн).

Министерству внутренних дел выделено 82 млн. грн (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - 41 млн. грн, для Национальной гвардии - 22 млн. грн, для Национальной полиции - 19 млн. грн).

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Также Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой облгосадминистрациям за счет выделенных средств поручено обеспечить выплату материальной денежной помощи семьям погибших в размере 200 тыс. грн на каждого погибшего члена семьи и материальной денежной помощи пострадавшему населению для обеспечения надлежащих условий проживания в таких размерах: собственникам жилых домов, которые полностью разрушены - 300 тыс. грн на семью; семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту - 50 тыс. гривен на семью; семьям, жилые дома которых повреждены - 20 тыс. гривен на семью.

Согласно документу, распорядители (получатели) средств резервного фонда могут предусматривать в договорах о закупке товаров, работ и услуг предварительную оплату для осуществления неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в размере до 50% их стоимости на срок не более трех месяцев.

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Все по теме:

Украина, Стихия, Кабмин, Финансы, Паводок.

Автор:

Телеграф
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