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Пятница, 03.07.2020
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Усиление ограничений: На Волыни ужесточили карантин

Усиление ограничений: На Волыни ужесточили карантин
10:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook
В Волынской области с сегодняшнего дня ужесточили карантин в местах массового отдыха людей, в частности у водоемов.

В частности, в Шацком районе запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

Как сообщает пресс-служба Волынской облгосадминистрации, соответствующее решение было принято 2 июля в ходе заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"3 июля в области произойдет ужесточение карантина в районах с местами массового отдыха людей, в частности у водоемов. В том числе и Шацкий район, где кроме этого, с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении", - говорится в сообщении.

Как отметила на заседании главный государственный санитарный врач области Наталия Янко, анализ эпидемической ситуации показывает, что уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области находится на стабильно высоком уровне.

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"В частности, в течение последних трех дней ежедневно регистрируются превышения по 2 из 4 определенных критериев: коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 растет и составляет 21,3%, 23,1%, 24,1% при рекомендуемом не более 11%. Еще один превышенный показатель - динамика случаев инфицирования, ежедневно увеличивается и составляет соответственно 10,4%, 19,4% и 24,5% (при рекомендуемом не более 10%). Средний показатель заболеваемости по области на COVID-19 за последние 7 дней составляет 47 на 100 тыс. населения. Самые высокие уровни заболеваемости, как и ранее, зафиксированы в Камень-Каширском - 93,8, Киверцевском - 77,1 и Ратновском - 73,3 районах. За последнюю неделю наибольший рост заболеваемости происходит в Шацком районе и составляет 60,3 на 100 тыс. населения, и в г. Луцке - 47,8", - подчеркнула главный государственный санитарный врач области.

Согласно решению комиссии, на всей территории области контролирующие органы будут проводить проверки учреждений, оказывающих услуги по размещению, в том числе баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей и тому подобное.

Кроме этого, Шацкой райгосадминистрации рекомендовано принять ряд дополнительных решений для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 3 июля в Волынской области зафиксирован 2571 случай инфицирования коронавирусом, из них 63 - летальные.

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Украина, Волынь, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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