Степанов: За год показатель иммунизации в Украине снизился на 20-40%

За год показатель иммунизации в Украине снизился с 20 до 40%. Речь идет о прививке от кори, краснухи и тому подобное. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Процесс иммунизации - это очень важно, так как в период эпидемии, пандемии, если сравнить с показателями 2019 года, то у нас иммунизация, показатель, снизился от 20 до 40%...

Мы говорим о вакцинации корью, вакцинацию от краснухи - то есть, все те болезни, которыми мы, в том числе, болеем.

И очень важно, чтобы мы имели коллективный иммунитет.

Коллективный иммунитет в этом случае достигается через соответствующий процесс прививки, который мы делаем каждый год", - сказал министр.

Степанов также отметил, что председателям облгосадминистраций дали поручение активизировать процесс прививки, чтобы избежать вспышек заболеваний.

Как сообщалось, за первый квартал 2020 года в Украине на 20% снизился уровень иммунизации корью, краснухой и паротитом.