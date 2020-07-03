В Украине отменили уголовную ответственность за пьяное вождение

Этот закон, принятый ВР 17 июня и подписанный Президентом Владимиром Зеленским 2 июля, исключает подпункт 171 закона № 2617-VIII, который вводил в Уголовный кодекс Украины ст. 286-1 "Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции".
Таким образом, отменяется уголовная ответственность за такое деяние и остается административная (ст. 130 КУоАП).
Этот закон вступает в силу со дня вступления в силу закона № 2617-VIII, что вступил в силу с 1 июля.
Как сообщалось, в Верховной Раде создали новые межфракционные депутатские объединения: "За демократическую Беларусь" и "Выпускники Франко". Об этом объявил первый заместитель председатель ВР Руслан Стефанчук во время пленарного заседания.