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ОП: За три дня проверок выявили более 2,7 тыс нарушений карантина

ОП: За три дня проверок выявили более 2,7 тыс нарушений карантина
14:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
За три дня проверок объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынков и заведений общественного питания выявлено 2788 нарушений карантинных мероприятий, о чем составлены протоколы и предписания.

Отмечается, что с 19 июня было проведено более 19 тыс. таких проверок.

Их количество ежедневно увеличивается, в частности, за последние три дня совершено почти 12 тыс. проверок.

Об этом Президента Владимира Зеленского проинформировали на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса с участием представителей правительства и правоохранителей, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Люди устали и расслабились, но бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения", - сказал Президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных и заполнением больниц.

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Украина, Минздрав, Карантин, Коронавирус, ОП.

Автор:

Телеграф
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