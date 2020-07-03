ОП: За три дня проверок выявили более 2,7 тыс нарушений карантина

За три дня проверок объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынков и заведений общественного питания выявлено 2788 нарушений карантинных мероприятий, о чем составлены протоколы и предписания.

Отмечается, что с 19 июня было проведено более 19 тыс. таких проверок.

Их количество ежедневно увеличивается, в частности, за последние три дня совершено почти 12 тыс. проверок.

Об этом Президента Владимира Зеленского проинформировали на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса с участием представителей правительства и правоохранителей, сообщает пресс-служба главы государства.

"Люди устали и расслабились, но бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения", - сказал Президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных и заполнением больниц.