Молодежь с оккупированных территорий сможет поступать без ВНО во все ВУЗы Украины

Верховная Рада приняла изменения в Закон "О высшем образовании" относительно особенностей поступления в учреждения высшего образования лиц со временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей. Законопроект №3734 в целом с необходимыми технико-юридическими поправками поддержали 309 народных депутатов.

Документом предусмотрено введение возможности поступления по вступительным экзаменам в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория населенных пунктов на линии столкновения, во все высшие учебные заведения. На сегодняшний день поступление по квоте предусмотрено только для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя в уполномоченные учреждения высшего образования.

В частности, статья 44 Закона "О высшем образовании" дополнена положением о том, что для лиц, местом жительства которых является ОРДЛО, территория населенных пунктов на линии столкновения, временно оккупированная территория Крыма и Севастополя, по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах высших учебных заведений продолжительностью до одного года с последующим вступлением в учреждения высшего образования как внутренне перемещенных лиц.

"В связи с пандемией коронавирусной болезни и закрытыми КПВВ, соединенными с желанием оккупационных властей изолировать физически и духовно молодежь от Украины, значительная часть выпускников этого года со временно оккупированных территорий не сможет принять участие во внешнем независимом оценивании и вступить в украинские университеты. Однако мы можем дать им возможность для поступления. Следовательно, молодежь с оккупированных территорий сможет поступать без ВНО в любое учреждение высшего образования Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас. В каждом вузе будут действовать квоты, и абитуриенты, поступающие на обучение с неподконтрольной территории, будут конкурировать в рамках этой квоты", - пояснил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, представляя законопроект с трибуны ВР.

В то же время он отметил, что комитет рекомендует парламенту принять законопроект №3734 за основу и в целом с учетом технико-юридических поправок.