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Разумков открыл внеочередное заседание Рады: что в повестке дня (Видео)

Разумков открыл внеочередное заседание Рады: что в повестке дня (Видео)
14:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное пленарное заседание парламента 3 июля.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю открытым", - сказал спикер.

В зале заседаний зарегистрировались 317 народных депутатов.

Как сообщалось ранее, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты планируют рассмотреть 14 вопросов повестки дня:

1) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании» (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц) (реестр. № 3734);

2) проект Постановления Верховной Рады Украины о торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины (реестр. № 3721);

3) проект Закона Украины о внесении изменения в пункт 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы документооборота в Верховной Раде Украины» (рег. № 3720);

4) проект Постановления Верховной Рады Украины об отмене решения Верховной Рады Украины от 18 июня 2020 года о принятии во втором чтении и в целом как Закона Украины проекта Закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно течения процессуальных сроков во время действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины для предупреждения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (рег. № 3383-П, 3383-П1);

5) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (рег. № 3776);

6) проект Постановления Верховной Рады Украины об освобождении Смолия Я.В. от должности Председателя Национального банка Украины (реестр. № 3772);

7) проект Постановления Верховной Рады Украины об освобождении Терентьева Ю.А. от должности Председателя Антимонопольного комитета Украины (реестр. № 3784);

8) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации процесса образования в области здравоохранения (рег. № 3671);

9) проект Закона Украины о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности (рег. № 3668);

10) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (рег. № 3664);

11) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» относительно кандидатского резерва (рег. № 3491);

12) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (рег. № 3658, 3658-1).

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сегодня сообщил, что на внеочередном заседании Верховной Рады во второй половине дня в пятницу будут рассмотрены законопроекты, по которым нет дискуссии среди народных депутатов, а запланированный ранее к рассмотрению сегодня законопроект об игорном бизнесе решили в повестку дня не включать.

1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту заявление об увольнении по причине "систематического политического давления". Глава государства Владимир Зеленский 2 июля вынес в Верховную Раду представление об увольнении Смолия с должности главы Нацбанка.

Зеленский принял отставку главы НБУ Смолия, постановление уже в Раде

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что на внеочередном заседании в пятницу, кроме проекта постановления об отставке главы Нацбанка Смолия, может быть рассмотрен вопрос об отставке председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

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Верховная Рада, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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